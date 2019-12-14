رياضة | حصاد 18 مباراة في جولة نارية من القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 18 مباراة في جولة نارية من القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت 18 مباراة في الجولة السابعة والثامنة، بالثلاث مجموعات، من دوري القسم الثاني، شهدوا إحراز 35 هدف منهم 17 هدف في الشوط الأول، و18 هدف في الشوط الثاني .

حيث شهدت المجموعة الأولى تسجيل 9 أهداف، والثانية 11 هدف، والثالثة 15 هدف .

تحقق الفوز في 10 مباريات، مقابل 8 تعادلات، منهم 3 تعادلات سلبية،5 تعادل ايجابى.

كما شهدت المباريات احتساب 4 ركلات جزاء تم تسجيل 3 ضربات عن طريق إسلام نبيل لاعب القناة في الزرقا، ومحمود شهاب لاعب البلدية في الحمام، وعلاء عبد العظيم لاعب الأوليمبي في المنصورة، وأهدر أحمد حسن لاعب كوكاكولا ركلة أمام سيراميكا.

1- المجموعة الأولى بالصعيد



أقيمت 6 مباريات في الأسبوع الثامن للمجموعة الأولى التي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد، بجانب فريقى الإعلاميين والبنك الأهلي ٠

شهدت الجولة 5 انتصارات. تعادل وحيد سلبى بين فريق المنيا مع تليفونات بني سويف.

أكبر فوز كأن من نصيب الألومنيوم على الإعلاميين بثلاثة أهداف نظيفة.



شهدت الجولة تسجيل 9 أهداف منهم 5 أهداف في الشوط الأول مقابل 4 أهداف في الشوط الثاني. شهدت الجولة تسجيل 9 أهداف منهم 5 أهداف في الشوط الأول مقابل 4 أهداف في الشوط الثاني. حقق الألومنيوم فوز كبير على الإعلاميين بثلاثة أهداف نظيفة سجل الأهداف أغاثون ميلاد ومحمد عبد الحفيظ ومحمد عبد الحميد. وصعد بنى سويف إلى القمة بعد فوزه على الفيوم بهدف بلال سالم٠



وفاز البنك الأهلي على فريق سوهاج بهدف محمد حامد، وفاز شبان قنا على فريق طهطا بهدف أحمد الجبلاوى٠ وفاز البنك الأهلي على فريق سوهاج بهدف محمد حامد، وفاز شبان قنا على فريق طهطا بهدف أحمد الجبلاوى٠ وحقق فريق بترول أسيوط الفوز على فريق ديروط بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين لبترول أسيوط مصطفى شلبي وسجل عرفه شعبان هدف طهطا ٠



وتعادل فريق المنيا مع فريق تليفونات بني سويف بدون أهداف ٠ وتعادل فريق المنيا مع فريق تليفونات بني سويف بدون أهداف ٠ 2- المجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة



أقيمت 6 مباريات في الأسبوع السابع للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة، شهدت اللقاءات فوز وحيد ، وتعادل في 5 مباريات، تعادل سلبى في مباراتين ومثلها تعادل ايجابي. شهدت المباريات تسجيل 11 هدف منهم 5 أهداف في الشوط الأول مقابل 6 أهداف في الشوط الثاني. وتم احتساب ركلتين جزاء ثم تسجيل ضربة عن طريق إسلام نبيل لاعب القناة في الزرقا ، وأهدار أحمد حسن لاعب كوكاكولا امام سيراميكا كليوباترا.



وشهدت الجولة طرد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا في مباراة كوكاكولا وشهدت الجولة طرد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا في مباراة كوكاكولا حقق القناة فوزاً كبيراً على الزرقا بثلاثة أهداف نظيفة سجل الأهداف شريف أشرف وعلى شوقى وأسلام نبيل من ضربة جزاء ٠ وتعادل سيراميكا المتصدر مع كوكاكولا بهدف لكل منهما سجل هدف سيراميكا كليوباترا شادى حسين هداف المجموعة برصيد 5 أهداف وسجل أحمد سعيد هدف كوكاكولا٠ وتعثر منتخب السويس في أول ظهور لتامر مصطفى بعد التعادل مع فريق الداخلية سلبياً. Advertisements وتعادل الترسانة بقيادة محمد صلاح مع بتروجت بدون أهداف ٠ وتعادل النجوم مع فريق جمهورية شبين بهدف لكل منهما سجل هدف النجوم محمود صابر الذي ارتفع رصيد من الأهداف إلى 5 أهداف وسجل هدف شبين طلبه محمد ٠ وتعادل المريخ مع النصر بهدفين لكل منهما سجل هدفين المريخ عبدالله ناصر وسجل للنصر أحمد الداهش وأحمد خليل كالوشا ٠ 3- المجموعة الثالثة بحرى



أقيمت 6 مباريات في الأسبوع الثامن للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى، شهدت اللقاءات 4 انتصارات، وتعادل ايجابى في مباراتين ٠ شهدت اللقاءات إحراز 15 هدف منهم 7 في الشوط الأول،8 أهداف في الشوط الثاني.



أكبر فوز كان من نصيب الرجاء بالفوز على فريق دكرنس بثلاثة أهداف نظيفة.



وتم احتساب ركلتين جزاء وثم تسجيلها عن طريق محمود شهاب لاعب البلدية في الحمام، وعلاء عبد العظيم لاعب الأوليمبي في مباراة المنصورة. وتم احتساب ركلتين جزاء وثم تسجيلها عن طريق محمود شهاب لاعب البلدية في الحمام، وعلاء عبد العظيم لاعب الأوليمبي في مباراة المنصورة. صعد فاركو إلى القمة بعد فوزه على فريق دمنهور بهدف هشام فتح الله.