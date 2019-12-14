رياضة | تدريبات قوية لـ10 لاعبين في الأهلي صباح اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات قوية لـ10 لاعبين في الأهلي صباح اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لمجموعة من لاعبي الفريق صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

شهد المران مشاركة كل من؛ علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي وحسين السيد وأحمد طارق وصلاح محسن ومحمد طارق ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم .

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء.

وكان فريق الأهلي قد حقق انتصارا ثمينًا على فريق وادي دجلة بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة السابعة، ورفع رصيده إلي 15 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف فريق المقاولون العرب المتصدر برصيد 16 نقطة.