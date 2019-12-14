رياضة | الأهلي يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الذي يقام علي ملعب التتش بالجزيرة.

ويمتلك الأهلي 15 نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز بمبارياته الخمس في الدوري علي حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف والجونة برباعية نظيفة ووادي دجلة بثلاثية نظيفة.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب الصدارة علما بأن الأهلي يمتلك مباراتين مؤجلتين.