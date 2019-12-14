رياضة | أزمة حادة تواجه برشلونة قبل الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة حادة تواجه برشلونة قبل الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت تقارير صحفية إسبانية صاردة اليوم السبت الضوء على الأزمة التي تواجه فريق برشلونة قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويسعى برشلونة لدعم صفوفه بمجموعة من اللاعبين في يناير المقبل من أجل الاستمرار في المنافسة على البطولات التي يشارك فيها.

وأبرزت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن أكثر ما يقلق برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية هو ارتفاع أسعار اللاعبين الذين يرغب النادي الكتالوني في التعاقدم مهم.

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وتابعت الصحيفة بأن لاوتاورو مارتينيز مهاحم إنتر ميلان قيمة كسر عقده 111 مليون يورو، أما فابيان رويز متوسط ميدان نابولي هناك حديث عن 100 مليون يورو من قبل رئيس النادي الإيطالي، كما أن رينيير لاعب فلامينجو كسر عقده 70 مليون يورو.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الليجا، بفارق الأهداف ع ملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.