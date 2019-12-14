رياضة | تدريب 50 حكما دوليا على تقنية الفيديو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريب 50 حكما دوليا على تقنية الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، على ترشيح 50 حكمًا للحصول على الدورات التدريبيه الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو الـ"Var"، والتي سيتم تطبيقها بالدور الثاني للدوري المصري الممتاز.

ومن المُنتظر أن يكون الـ50 حكمًا من أصحاب القائمة الدولية والمرشحين للقائمة الدولية والدرجة الأولى بواقع 20 حكمًا للساحة و30 حكمًا مساعدًا، وسيتم عمل محاضرات لهم من أجل التعلم على كيفية تطبيقها وقواعدها قبل التنفيذ بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تصل مدة الدورة إلى 50 يومًا، حيث سيقوم الاتحاد المصري لكرة القدم، بتوقيع عقود تطبيق تقنية الفيديو مع إحدى الشركات الإسبانية الإسبوع المقبل، بعد استيفاء جميع الشروط من أجل اعتمادها من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

كان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة والمسؤولة عن إدارة الاتحاد المصري، أعلن عن تطبيقية تقنية الفيديو بداية من الدور الثاني للدوري المصري، مؤكدًا أن المقابل المادي لن يقف عائق أمام تنفيذها.

ودخل مسؤولو الجبلاية، في مفاوضات مع الشركة الراعية للمساهمة في تطبيق تقنية الفيديو، خاصةً أنها باهظة الثمن، إلا أنها لم تحصل على قرار الشركة حتى الآن، من أجل الدخول في مساهمة مادية للحصول عليها.