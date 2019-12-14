رياضة | برشلونة يراقب نجم بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يراقب نجم بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يرغب في التعاقد مع متوسط الميدان الإسباني لدعم خط وسطه في ظل الإمكانيات الرائعة لتياجو ألكانترا.
وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن البارسا يراقب وضع تياجو ألكانتارا، ويعلم أنه سيكون باهظ الثمن.
الصحيفة الإسبانية أضافت في ألمانيا يصرون على أن تياجو سيغادر بايرن ميونيخ في نهاية الموسم، رغم أنه عقده مع النادي البافاري ينتهي في صيف 2021.
ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".
ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.