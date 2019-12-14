رياضة | الإصابات تهدد الهلال ضد الترجي في مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابات تهدد الهلال ضد الترجي في مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تهدد الإصابات مشاركة نجمي الهلال السعودي الفرنسي بافيتيمبي جوميز والإيطالي سيباستيان جوفينكو في مباراته اليوم السبت، ضد الترجي التونسي، في الدور الثاني لكأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم، بحسب ما أفادت مصادر في النادي.

ويخوض الهلال بطل آسيا والترجي بطل أفريقيا في الموسمين الماضيين، مباراة مرتقبة في الدور الثاني (ربع النهائي) للبطولة.

وأفاد مدير المركز الإعلامي للهلال هشام الكثيري: "جوفينكو غاب عن التدريبات (الجمعة) بسبب نزلة معوية"، أما غوميز، فشارك في التدريبات بعد ابتعاده لأيام في أعقاب عملية جراحية طفيفة أجراها في إصبع يده.

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وأظهرت صور نشرها الهلال لتدريبات الجمعة، مشاركة المهاجم الفرنسي، لكنه كان يضع رباطاً حول يده اليمنى وإبهامه.

وأضاف الكثيري: "غياب اللاعبين عن التدريبات ممكن أن يجعل جاهزيتهم دون 100%، وموضوع مشاركتهما في مباراة الغد بصفة أساسية بيد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو".

وأضاف: "من المتوقع أن يكونا في قائمة البدلاء ما لم يتم اختيارهما في القائمة الأساسية"، مشدداً على توافر لاعبين بدلاء "قادرين على تمثيل الهلال بأفضل صورة".