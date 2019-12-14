شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يتحدث مجددًا عن هدف محمد صلاح الرائع في «سالزبورغ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مجددا المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، عن هدف محمد صلاح الأخير في مرمى ريد بول سالزبورغ الألماني. واعترف يورغن كلوب بالصعوبات التي واجهها صلاح أمام مرمى الخصم، لافتًا إلى أن هذه الصعوبات هي التي جعلت من هدفه أمام الفريق النمساوي، مثيرا على وجه الخصوص. وكان ليفربول تمكن من الفوز على مضيفه ريد بول سالزبورغ بهدفين دون مقابل، وتصدر مجموعته وحجز مكانه في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا. وقال كلوب في تصريحات له: «كنت سعيدا حقا بهدفه بسبب الفرص الضائعة من قبل».

وأضاف: «الفرص الضائعة لا تظهر في الإحصائيات لأنه يحرز الأهداف طوال الوقت.. إنه في حالة جيدة، وهو دائما حر بسبب حركته.. لقد كان هدفا مذهلا لمحمد صلاح». وكان محمد صلاح أحرز هدفا مذهلا أمام سالزبورغ بدور المجموعات ببطولة التشامبيونزليغ، من زاوية صعبة للغاية بعدما مر من حارس المرمى وسددها مباشرة في الشباك بقدمه اليمنى. وسيلعب ليفربول، المتصدر حاليا، في المباراة المقبلة مع فريق واتفورد متذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.