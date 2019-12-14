شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تقرر إدارة المحكمات مباريات فى الممتاز "ب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، منح الفرصة لبعض المحكمات للظهور فى دورى الممتاز "ب" هذا الموسم بعد ظهورهم بمستوى جيد فى مباريات دور الـ32 بكأس مصر.

وكانت اللجنة منحت الفرصة لعدد من المحكمات فى دور الـ32 بكأس مصر، أبرزهن يارا عاطف ضمن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والنجوم فى دور الـ 32 بالكأس، والذى كان يضم عمرو عايد حكم ساحة، وهانى العراقى ويارا عاطف مساعدان، ومحمد عادل حكم رابع.

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ومباراة اف سي مصر أمام الجونة في نفس الدور ، والتى شهدت تواجد المحكمة نورا سمير ضمن طاقم تحكيم المباراة الذي ضم جلال أحمد وهاني خيري وعربي أحمد، ونورا سمير حكما رابعا.

وضم طاقم تحكيم مباراة الاتحاد والنصر لأول مرة فى التاريخ، محكمتان هما منى عطا الله وشاهندة المغربى.