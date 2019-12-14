شكرا لقرائتكم برنامج خاص لكهربا قبل الانتظام فى المران الجماعى للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وينتظم كهربا فى تدريبات الأهلي بشكل فردى بداية من اليوم السبت، وعلى مدار يومين وبعدها يحدد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية. Advertisements يشرف على البرنامج التاهيلي لكهربا بينكيل مدرب الأحمال ويقدم تقرير عن حالة كهربا . ويستعد فريق الأهلى لمواجهة حرس الحدود، التى ستقام غداً الأحد، والتي تأتي ضمن مباريات الأسبوع الثامن من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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