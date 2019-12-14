شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالوا عن ضم كهربا للأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل تسيطر على الوسط الرياضى بعد إعلان الأهلى صفقة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل فى صفقة انتقال حر بعدما فسخ "كهربا" تعاقده مع نادى أفيس البرتغالى بالتراضى قبل أيام.

ويأتى هذا فى إطار تلبية الاحتياجات التى حددها الجهاز الفنى لتدعيم صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يرصد الخليج 365 ما قاله نجوم الرياضه عن انتقال كهربا للأهلى فى التقرير التالى:

علق الأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للأهلى على تعاقد مسئولى القلعة الحمراء مع محمود كهربا لاعب الزمالك وأفيس البرتغالى السابق لمدة 4 مواسم ونصف، قائلا عبر حسابه على انستجرام مع نشر صورة كهربا بقميص الأهلى: "كنت آمل أن يحدث هذا فى وجودى.. مبروك للنادى الأهلى".

فيما تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى عقب انضمام محمود "كهربا" لصفوف القلعة الحمراء بعد فسخ عقده مع نادى أفيس البرتغالى، فى تصريحات تليفزيونية لقناة "الأهلى"، قائلا: "كهربا لاعب مميز للغاية وإمكانياته وقدراته كبيرة، ولا أريد أن أتحدث عن الماضى ويجب أن يعلم كهربا أنه وضع فى مسؤلية كبيرة ويجب أن يكون على قدر هذه المسؤلية وأمامه عمل كثير".

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بينما أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن محمود كهربا إلى قلعة الحمراء سيكون أضافة قوية للتشكيل الأساسى، حيث يتمكن من التواجد فى مركزين الأطراف الهجومية والمهاجم الصريح.

وأضاف وليد صلاح الدين خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة on sport أن الأهلى حاليا يمتلك لاعبين كبار على المستوى الفنى مثل رمضان صبحى وحسين الشحات ومحمود كهربا وقادرين على صناعة الفارق فى المباريات المهمة.

كما شدد أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق على أن الفريق الأبيض لن يقف على لاعب.

وأضاف أمير مجاهد فى تصريحات تلفزيونية لقناة Time sport قائلا : "الزمالك فريق كبير ولن يقف على أي لاعب مهما كان لكن كهربا كان يملك حرية الاختيار سواء العودة للفارس الأبيض أو الاستمرار في نادي أفيس البرتغالي، وأتبع :" كهربا أدى بشكل مميز أثناء تواجده مع الزمالك ولكن لن نقف عليه وسنرى ما يحدث في الأيام المقبلة سواء تألقه أو من عدمه مع الفريق الأحمر".

وأشار أمير عزمى إلى أنه يتمنى ظهور محمود كهربا مع الأهلي بشكل جيد لأن ذلك سيصب فى المصلحة العامة لمنتخبنا الوطنى.