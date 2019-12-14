فايلر يضع برنامج لتجهيز كهربا قبل انتظامه في تدريبات الأهلي الجماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي برنامج خاص لتجهيز محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد قبل انتظامه في تدريبات الفريق الجماعية.
وينتظم كهربا فى تدريبات الأهلي بشكل فردى بداية من اليوم السبت، وعلى مدار يومين وبعدها يحدد السويسرى رينيه فايلرالمديرالفنى للفريق موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية.
يشرف على البرنامج التاهيلي لكهربا بينكيل مدرب الأحمال ويقدم تقرير عن حالة كهربا .
ويستعد فريق الأهلى لمواجهة حرس الحدود، في المباراة التي تقام غداً الأحد، والتي تأتي ضمن مباريات الأسبوع الثامن من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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