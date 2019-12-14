شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدفع بالمحكمات فى مباريات الممتاز "ب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة منح الفرصة لبعض المحكمات للظهور فى دورى الممتاز "ب" هذا الموسم، بعد ظهورهن بمستوى جيد فى مباريات دور الـ32 بكأس مصر.

وكانت اللجنة منحت الفرصة لعدد من المحكمات فى دور الـ32 بكأس مصر، أبرزهن يارا عاطف ضمن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والنجوم فى دور الـ 32 بالكأس، والذى كان يضم عمرو عايد حكم ساحة، وهانى العراقى ويارا عاطف مساعدان، ومحمد عادل حكم رابع.

كما شهدت مباراة اف سي مصر أمام الجونة في نفس الدور تواجد المحكمة نورا سمير ضمن طاقم تحكيم المباراة الذي ضم جلال أحمد وهاني خيري وعربي أحمد، ونورا سمير حكما رابعا.

وضم طاقم تحكيم مباراة الاتحاد والنصر لأول مرة فى التاريخ، محكمتان هما منى عطا الله وشاهندة المغربى.