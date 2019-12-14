شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الجمعة الدامية بملاعب القسم الثانى × 5 مشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة مباريات دورى القسم الثانى، لا تخلو من الأحداث المثيرة التى دائما ما تخرج عن النص الكروى المعهود، شهدت مباريات الجمعة العديد من المشاهد المأساوية التى باتت سمة مباريات الممتاز ب.

وفى ملعبين مختلفين لكن فى نفس التوقيت وهو الثانية والنصف عصر أمس الجمعة، بدأت الأحداث العنيفة الخارجة عن النص، وتحديدا فى استاد بلدية المحلة حيث مباراة أصحاب الأرض والحمام المطروحى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، فيما استضاف استاد أبوقير للأسمدة النصف الآخر من الأحداث المؤسفة فى مباراة أصحاب الأرض وغزل المحلة، والتى انتهت بفوز أبوقير للأسمدة بهدفين نظيفين.

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