شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تبرئ محمود البدرى من تهمة التمارض فى الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى خضع لها محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى إصابته بشد فى العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه المقبلة مع طنطا، الأمر الذى دفع مسئولى ناديه للتأكيد على أن اللاعب برىء من تهمة التمارض للهروب من مباريات الإنتاج للضغط على إدارة ناديه للموافقة على رحيله فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تلقيه عروضاً مغرية من الأهلى والزمالك.

وكشف مصدر مسئول بالجهاز الفنى للإنتاج الحربى أن ناديه فضل الانتظار لحين ظهور نتيجة الأشعة التى أثبتت إصابة البدرى بشد فى العضلة الضامة مؤكداً أن تهمة التمارض للهروب من المباريات ليست طريقة اللاعب للتعبير عن غضبه مشيراً إلى أن اللاعب أصر على التواجد فى معسكر فريقه استعداداً لمواجهة سموحة التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1 رغم إصابته وعدم مشاركته فى اللقاء مما يؤكد حبه للفريق ورغبته فى الاستمرار.

وقال نفس المصدر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن ناديه سوف يفتح ملف تمديد تعاقد محمود البدرى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى لاسيما أن ضغط المباريات حال دون حسم هذا الملف فى الأيام الماضية مؤكداً أن الإنتاج لن يقف فى طريق أى لاعب يرغب فى الرحيل عن النادى شريطة إتباع الطرق المشروعة .