شكرا لقرائتكم خبر عن نجم كرة اليد على زين يحتفل بعيد ميلاده الـ29 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل على زين نجم منتخب مصر لكرة اليد المحترف فى صفوف الشارقة الإماراتى بعيد ميلاده الـ29 اليوم، حيث إنه من مواليد 14 ديسمبر عام 1990 .
حصل على زين لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد مؤخرا على لقب أفضل لاعب فى بطولة أسيا للأندية التى حصل من خلالها على الميدالية البرونزية فى كوريا الجنوبية مع فريق الشارقة الإماراتى المحترف فى صفوفه.
واستطاع الفريق الإماراتى الذى يلعب ضمن صفوفه على زين فى تحقيق الفوز على نظيره الوكرة القطرى بنتيجة 21 / 20 فى مباراة تحديد صاحب البرونزية.
وحصل على زين من قبل على جائزة أفضل محترف فى الموسم الرياضى 2018 - 2019، عقب النجاحات التى حققها مع فريقه، خاصة أن على زين حقق مع الفريق الإماراتى ألقاب الدورى وكأس الإمارات وكأس رئيس الدولة، فضلا عن الدرع العام.
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