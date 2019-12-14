شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال لـ سوبر كورة: مسمعتش عن وليد عبد اللطيف فى "طبق اليوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص "سوبركورة" على التواصل مع أحمد بلال نجم الأهلى الأسبق بعد الجدل الذى دار خلال الأيام الماضية بسبب هجوم بلال المستمر على مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك الشاب.

وراهن نجم الأهلى السابق مؤخرا على أن مصطفى لن يسجل أمام بيراميدز، قبل أن يرد المهاجم الشاب عليه ويقود نادى الزمالك للفوز بثنائية سجل فيها مصطفى محمد هدفا، ليخسر رهانه فى أحد البرامج التليفزيونية على 200 جنيه أو "عزومة عشاء" حال تسجيل مصطفى في بيراميدز.

وكشف أحمد بلال فى حواره مع سوبر كورة حقيقة تصريحاته اتجاه مصطفى محمد والتى تم فهمها غلط، كما رد على مهاجم الزمالك السابق وليد عبد اللطيف وكشف رأيه فى عدة موضوعات أخرى.

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