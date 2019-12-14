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شاهد وصلة تدريبية لمحمود متولي في الجيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود متولي مدافع النادي الأهلي، تدريباته التأهيلية داخل القلعة الحمراء للشفاء من الاصابة في العضلة الخلفية التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق الأحمر لفترة طويلة.

ونشر محمود متولي صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال أداء بعض التدريبات داخل صالة الجيمانزيوم بالقلعة الحمراء صباح اليوم.

ويتابع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، حالة متولي بشكل يومي للتعرف على مدى التحسن الذى طرأ على إصابته، كما يحرص طبيب الفريق على إجراء أشعة للاعب للتعرف على نسبة الالتئام في تمزق العضلة الخلفية الذي أبعده عن المشاركة الجماعية في التدريبات والمباريات .

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ويستعد النادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمرمسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي في تمام السابعة والنصف مساءً.


 


متولي
متولي

محمود متولي لاعب الاهلي
محمود متولي لاعب الاهلي

محمود متولي
محمود متولي

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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