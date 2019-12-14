موعد مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي والقنوات الناقلة 

السبت 14 ديسمبر 2019

ينتظر عشاق الكرة العربية مباراة الديربي العربي العالمي بين الشقيقين الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا ونظيره الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية .



الهلال يشارك للمرة الأولى والترجي متمرس البطولة

يشارك نادي الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي الأزرق حيث تمكن الزعيم من حصد لقب القارة الصفراء بالفوز بدوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا ريد الياباني، الذي نجح في الفوز أمامه بثلاثية نظيفة بمجموع لقائي الذهاب والإياب ، بينما يشارك الترجي التونسي "الأكثر خبرة في المحفل العالمي" للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن نجح في حصد لقب القارة السمراء على حساب الوداد البيضاوي المغربي ، ويسعى كلا الفريقين للفوز بمباراة اليوم من أجل حسم بطاقة التأهل لدور نصف النهائي.

Advertisements

موعد مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي

تُقام مباراة الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا ونظيره الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 بتوقيت مكة المكرمة ، الرابعة بتوقيت القاهرة ،والسادسة مساءا بتوقيت أبوظبي ،حيث يحتضن ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري الموقعة العربية العالمية .

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي

ومن المقرر أن تنقل قناة Bein Sports HD1 حصريا مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

حكم تشيلي يقود موقعة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي

وفي سياق متصل كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن هوية حكم مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية ، ووقع الاختيار على التشيلي توبار .روبرتو، ويعاونه مواطنيه كريستيان، رويس كلاوديو.