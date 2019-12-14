شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019

تقام اليوم السبت 14-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة ليفربول أمام واتفورد، ومباراة الهلال والترجي في كأس العالم للأندية.



حيث يلاقي ليفربول نظيره واتفورد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الهلال السعودي أمام نظيره الترجي التونسي، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول x واتفورد، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORT 2.

شيفيلد يونايتد x أستون فيلا، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORT 8.

ليستر سيتي x نوريتش سيتي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORT 7.

تشيلسي x بورنموث، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORT 2.

ساوثهامبتون x وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORT 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

غرناطه x ليفانتي، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORT 3.

ريال سوسيداد x برشلونة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORT 3.

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أتلتيكو مدريد x أوساسونا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORT 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولي x بارما، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORT 4.

جنوى x سامبدوريا، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة 4 beIN SPORT.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ماينز x بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORT 10.

بايرن ميونيخ x فيرد بريمن، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 5.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ميتز x مارسيليا، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة 6 beIN SPORT.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الاتحاد x الفيصلي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

الهلال السعودي x الترجي التونسي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORT 1.

مونتيري المكسيكي x السد القطري، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORT 1.