شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: ريـال مدريد يفكر في إعارة «يوفيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية دراسة نادي ريـال مدريد الإسباني إعارة لاعبه الصربي لوكا يوفيتش، بعدما فشل في الدخول في التشكيل الأساسي للميرنجي منذ انضمامه الصيف الماضي.

وحسب موقع «سبورتس مول» البريطاني، فإن إعارة المهاجم الصربي، صاحب الـ21 عامًا، أصبحت خيارًا مطروحًا لدى مسؤولي البرنابيو، بعدما لم ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء في معظم مباريات الجزء الأول من الموسم.

Advertisements

وكان «يوفيتش» قد انضم إلى ريـال مدريد، مطلع الموسم الجاري، قادمًا من إنتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 62 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه لم ينجح في كسب ثقة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشار الموقع إلى رغبة «زيدان» في إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، على أن يعود إلى تشكيلة الملكي بداية من الموسم القادم.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن إحباط «زيدان» من المستوى الذي يقدمه الصربي، وتحذيره للاعب من البيع في يناير في حال عدم نجاحه في النهوض بمستواه.