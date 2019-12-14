شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد والقناة الناقلة ومعلق والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلاّ على نظيره ريال سوسيداد، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب أنويتا.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD3. معلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد Advertisements يعلق على المباراة علي محمد علي. التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال سوسيداد: حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليه، بيكيه، سيرجي روبيرتو. خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش. خط الهجوم: جريزمان، سواريز، ميسي. يدخل برشلونة المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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