الهلال السعودي Vs الترجي التونسي .. ديربي عربي بمذاق مونديالي من يحسم بطاقة نصف النهائي ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

يحتضن ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري الموقعة العربية العالمية بين الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا ونظيره الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية .



تُقام مباراة الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا ونظيره الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 بتوقيت مكة المكرمة ، الرابعة بتوقيت القاهرة ،والسادسة مساءا بتوقيت أبوظبي ،حيث يحتضن ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري الموقعة العربية العالمية .

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ومن المقرر أن تنقل قناة Bein Sports HD1 حصريا مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

يشارك نادي الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي الأزرق حيث تمكن الزعيم من حصد لقب القارة الصفراء بالفوز بدوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا ريد الياباني، الذي نجح في الفوز أمامه بثلاثية نظيفة بمجموع لقائي الذهاب والإياب ، بينما يشارك الترجي التونسي "الأكثر خبرة في المحفل العالمي" للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن نجح في حصد لقب القارة السمراء على حساب الوداد البيضاوي المغربي ، ويسعى كلا الفريقين للفوز بمباراة اليوم من أجل حسم بطاقة التأهل لدور نصف النهائي.

مباراة اليوم بين الهلال السعودي ونظيره الترجي تحمل الرقم 5 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق وأن التقى الفريقان في 4 مباريات، كان للأبناء رادس الكلمة العليا بإثنتين من بينهما، فيما انتصر "الزعيم" في واحدة، وأنتهت مواجهة وحيد بنتيجة التعادل السلبي فهل يؤكد بطل أفريقيا على تفوقه التاريخي أم للزعيم السعودي رأي آخر ؟