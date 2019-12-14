شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد والقناة الناقلة ومعلق والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 يلتقي فريق ليفربول مع نظيره فريق واتفورد، ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي ستقام على ملعب أنفيلد.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2. مُعلق مباراة ليفربول وواتفورد يعلق على المباراة، خليل البلوشي. التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام واتفورد: Advertisements حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون. خط الوسط: كيتا، شاكيري، فينالدوم. خط الهجوم: محمد صلاح، شاكيري، أوريجي. التشكيل المتوقع لـ واتفورد أمام ليفربول: حراسة المرمى: فوستر. خط الدفاع: فيمينيا، كاباسيلي، ماسينا، كاثكارت. خط الوسط: دوكوري، كابو، روبرتو بيريرا. خط الهجوم: ديولوفيو، تروي دييني، إسمايلا سار. ويتصدر ليفربول جدول البطولة برصيد 46 نقطة، بينما يتذيل واتفورد جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

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