الكانتارا يقترب من العودة إلى برشلونة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 يسعي برشلونة لتعزيز خط وسط الفريق في الوقت الحالي خاصة بعد تعرض البرازيلي "أرثر" إلي مرض قد يبعده عن الملاعب لفترة طويلة ، وإنخفاض في مستوي قائد وسط ميدان برشلونة "سيرجيو بوسكيتس .

وكشفت بعض وسائل الإعلام الألمانية أن الفريق الكتالوني برشلونة يسعي بشدة في إستعادة النجم الإسباني تياجو الكانتارا والذي سوف ينتهي عقده مع فريقه الحالي بايرن ميونخ في الموسم القادم . جدير بالذكر أن الكانتارا يعتبر من أبناء أكاديمية اللاماسيا وقد ارتدي قميص الفريق الأول في برشلونة في فترة المدرب الأسبق بيب جوارديولا والذي رحل معه إلي بايرن ميونخ .

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