شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة أمام سوسيداد في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 يحل العملاق الكتالوني برشلونة ضيفا ثقيلا علي ريال سوسيداد علي ملعب الأخير "الأنويتا" في الجولة السابعة عشر في إطار منافسات بطولة الدوري الأسباني "لاليجا" في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة .

وكشفت بعض وسائل الإعلام الأسبانية ، أن مدرب الفريق أرنستو فالفيفردي سوف يخوض معركة الدفاع عن اللقب بالتشكيل التالي : حراسة المرمي : تير شتيجن Advertisements خط الدفاع : بيكيه - لينجليت-روبيرتو-جونيور خط الوسط : بوسكيتس-راكيتيتش-دي يونج خط الهجوم : ميسي-سواريز-جريزمان ويحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد ٣٤ نقطة ، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الرابع برصيد ٢٧ نقطة .

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