شكرا لقرائتكم علاء أبو القاسم يخسر فى دور الـ64 بكأس العالم لسلاح الشيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بينما خسر أيضا فى نفس الدور اللاعب محمد حمزة من لاعب اليونان بنتيجة 15 / 7 ، ليودعا المنافسة على المراكز الأولى. Advertisements وخاض منتخب مصر معسكرا مغلقا فى اليابان على مدار الأيام الماضية، تحت قيادة ماهر حمزة المدير الفنى للمنتخب فى إطار الاستعداد للمنافسة. ويسعى اللاعبون فى تحقيق مركز متقدم على صعيد منافسات الفرق بعد الإخفاق المبكر فى الفردى.

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