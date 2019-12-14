شكرا لقرائتكم محمود متولى يواصل تدريباته التأهيلية للشفاء من إصابته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر محمود متولي صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال أداء بعض التدريبات داخل صالة الجيمانزيوم بالقلعة الحمراء صباح اليوم.
ويتابع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، حالة متولي بشكل يومي للتعرف على مدى التحسن الذى طرأ على إصابته، كما يحرص طبيب الفريق على إجراء أشعة للاعب للتعرف على نسبة الالتئام في تمزق العضلة الخلفية الذي أبعده عن المشاركة الجماعية في التدريبات والمباريات.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي في تمام السابعة والنصف مساءً.
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