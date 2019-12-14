شكرا لقرائتكم مباراة الإسماعيلى ضد الأهلى تحدد مصير الصربى ميودراج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد المصدر لـ "الخليج 365" أن إدارة الإسماعيلى لم تتخذ خطوات حاسمة فى ملف المدرب الأجنبى المزمع التعاقد معها بسبب استقرار نتائج الدراويش فى الفترة الأخيرة لاسيما بعد الفوز على المقاصة بالدوري ومن قبلها عبور فريق الأعلاميين بكأس مصر مما دفع المجلس بحسب تأكيدات المصدر للإنتظار لحين لعب الفريق الأصفر مباراة نادى مصر ثم مواجهة الأهلى والتى ستكون حاسمة بشكل كبير سواء بإستمرار أدهم السلحدار فى منصبه فى حالة الفوز على المارد الأحمر أو حتى التعادل أو التعاقد مع مدرب أجنبى فى حالة الخسارة من الاهلى الذى يعيش أزهى عصوره الكروية لامتصاص غضب الجماهير فى الشارع الاسماعيلاوى عقب الكلاسيكو المنتظر.
وقرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان إقالة الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للفريق من منصبه بعد الخسارة من الاتحاد السكندري وتعيين أدهم السلحدار المدرب العام مديراً فنياً بشكل مؤقت ليقود الدراويش للفوز على المقاصة والتعادل مع طنطا بالدوري بالإضافة للفوز على الاعلاميين بكأس مصر.
وأمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفرفى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل ، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف
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