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طلائع الجيش يدرس الزمالك أمام بيراميدز استعدادا لمواجهة الدورى

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جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق يحيى، فريق الزمالك أمام بيراميدز والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد فى الجولة السابعة للدورى، تمهيداً لدراسة نقاط القوة والضعف فى الزمالك قبل مباراة الفريقين لاسيما بعد تولى الفرنسى كارتيرون مهمة تدريب الفارس الابيض .

واستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك بالفوز على دكرنس بهدف دون رد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر سجله حسام باولو، ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك، المقرر لها السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل بالجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام على استاد الجيش بالسويس.

وخسر الطلائع مباراته الأخيرة بالدورى أمام سموحة بهدفين مقابل هدف بينما تأجلت مباراته مع أسوان فى الجولة السابعة للمسابقة.

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ويبحث فريق الطلائع عن استمرار مسيرة الانتصارات بعد تحقيقه الفوز الأول هذا الموسم فى بطولة كأس مصر بينما لم يحقق الفوز حتى الآن فى بطولة الدورى.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

 

 

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