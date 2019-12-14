شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يحذر لاعبى الانتاج الحربى من قوة طنطا على ملعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مختار مختارالمديرالفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاستهانة بمباراة طنطا المقبلة بالدوري مشدداً على ضرورة اللعب بتركيز سعياً للعودة من طنطا بالنقاط الثلاث.

وقال مختار للاعبيه أن طنطا يقدم نتائج متميزة هذا الموسم ويبدو خصماً لا يستهان به محذراً من مغبة التفريط فى نقاط المباراة فى التقارب بين الفريقين فى جدول الدوري بما يضفى أهمية على المباراة لاسيما أنها تقام على ملعب المنافس .

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ويختتم غداً الاحد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الانتاج الحربى تدريباته بنادي المصانع الحربية استعدادا للسفر لطنطا لمواجهة أبناء السيد البدوى، ويفقد الجهاز الفنى للإنتاج بقيادة مختار مختار محمد بازوكا لاعب الفريق فى مواجهة طنطا بعد طرده أمام سموحة.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة طنطا المقرر لها الثانية والنصف عصربعد غداً الاثنين على استاد طنطا الرياضى ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يحتل طنطا المركز التاسع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .