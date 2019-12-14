حمزة وأبو القاسم يودعان كأس العالم لسلاح الشيش من دور الـ64

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر البطل الأولمبى علاء أبو القاسم فى دور الـ64 الرئيسى بكأس العالم لسلاح الشيش من نظيره الإيطالى بنتيجة 15 / 14 فى كأس العالم المقام فى اليونان. بينما خسر أيضا فى نفس الدور اللاعب محمد حمزة من لاعب اليونان بنتيجة 15 / 7، ليودعا المنافسة على المراكز الأولى. وخاض منتخب مصر معسكرا مغلقا فى اليابان على مدار الأيام الماضية، تحت قيادة ماهر حمزة المدير الفنى للمنتخب فى إطار الاستعداد للمنافسة. ويسعى اللاعبين لتحقيق مركز متقدم على صعيد منافسات الفرق بعد الإخفاق المبكر فى الفردى.

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