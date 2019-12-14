شكرا لقرائتكم خبر عن موقعة 19 ديسمبر تحدد مصير المدرب الأجنبى فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن مباراة ناديه مع الأهلى المقرر لها يوم 19 ديسمبر الجارى فى الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى العام سوف تحسم مصير المدرب الأجنبى للدراويش بعد رحيل الصربى ميودراج بسبب سوء النتائج.

وأكد المصدر، لـ ”الخليج 365”، أن إدارة الإسماعيلى لم تتخذ خطوات حاسمة فى ملف المدرب الأجنبى المزمع التعاقد معها بسبب استقرار نتائج الدراويش فى الفترة الأخيرة لاسيما بعد الفوز على المقاصة بالدوري ومن قبلها عبور فريق الأعلاميين بكأس مصر مما دفع المجلس بحسب تأكيدات المصدر للانتظار لحين لعب الفريق الأصفر مباراة نادى مصر ثم مواجهة الأهلى، والتى ستكون حاسمة بشكل كبير سواء باستمرار أدهم السلحدار فى منصبه حال الفوز على المارد الأحمر أو حتى التعادل أو التعاقد مع مدرب أجنبى فى حالة الخسارة من الاهلى الذى يعيش أزهى عصوره الكروية لإمتصاص غضب الجماهير فى الشارع الاسماعيلاوى عقب الكلاسيكو المنتظر.

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان إقالة الصربى ميودراج يستيتش المدير الفنى للفريق من منصبه بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى وتعيين أدهم السلحدار المدرب العام مديراً فنياً بشكل مؤقت ليقود الدراويش للفوز على المقاصة والتعادل مع طنطا بالدورى، بالإضافة للفوز على الإعلاميين بكأس مصر.

وأمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش، حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف.