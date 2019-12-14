يارا عاطف تطالب بمنح المحكمات فرصة المشاركة فى الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت يارا عاطف الحكم المساعد الدولى الشكر للدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية على المجهودات والخطوات الإيجابية التى اتخذتها الفترة الأخيرة مع المحكمات من خلال الدورات التدريبية من الاتحاد المصرى والاتحاد الدولى بهدف الارتقاء بمستواهن وإتاحة فرصة المشاركة فى مباريات كأس مصر. وطالبت يارا عاطف بضرورة اتخاذ فرصة المشاركة للمحكمات فى الدورى المصرى خاصة بعد إشادة الجميع بمستوى المحكمات فى مباريات الكأس. Advertisements وقالت سحر عبد الحق إنها توصلت لاتفاق مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد بمنح المحكمات فرصة المشاركة فى الدورى الممتاز الفترة المقبلة بعد المستوى الجيد لهن الذى ظهر خلال الدورات التدريبية وفى مباريات الكأس. وكانت يارا عاطف ضمن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والنجوم فى دور الـ 32 بالكأس، والذى كان يضم عمرو عايد حكم ساحة، وهانى العراقى ويارا عاطف مساعدان، ومحمد عادل حكم رابع.

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