شكرا لقرائتكم خبر عن يارا عاطف تطالب بمنح المحكمات فرصة المشاركة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
وطالبت يارا عاطف بضرورة اتخاذ فرصة المشاركة للمحكمات فى الدورى المصرى خاصة بعد إشادة الجميع بمستوى المحكمات فى مباريات الكأس.
وقالت سحر عبد الحق إنها توصلت لاتفاق مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد بمنح المحكمات فرصة المشاركة فى الدورى الممتاز الفترة المقبلة بعد المستوى الجيد لهن الذى ظهر خلال الدورات التدريبية وفى مباريات الكأس.
وكانت يارا عاطف ضمن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والنجوم فى دور الـ 32 بالكأس، والذى كان يضم عمرو عايد حكم ساحة، وهانى العراقى ويارا عاطف مساعدان، ومحمد عادل حكم رابع.
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