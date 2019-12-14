شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد الشناوي حارس مرمى بنصف فريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر حالة من التوهج الكروي خلال الفترة الحالية مع القلعة الحمراء، ليصبح الحارس الأفضل في المسابقة المحلية حتى الآن، رغم أن النادي الأهلي لم يخوض إلا 5 مباريات ويتبقى له مباراتين مؤجلتين من عمر الدوري العام.

محمد الشناوي لم تستقبل شباكه في المباريات الخمس التي خاضهما مع النادي الأهلي سوى هدف واحد فقط كان في مباراة الأهلي وأسوان بالجولة الثالثة في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بخماسية مقابل هدف، رغم تغير الثنائي الدفاعي الذي يلعب أمامه بشكل مستمر بسبب الاصابات.

حامي العرين الأحمر ثبت أقدامه في تشكيل الأهلي والفراعنة بعد فترة طويلة من الكفاح والاصرار على التواجد بشكل أساسي ليصبح بعد ذلك أهم عناصر الفريق التي لا غنى عنها في المباريات الصعبة، واستطاع الشناوي منذ عودته للأهلي أن يطبق مقولة أن حارس المرمى يعادل نصف الفريق على النحو الأمثل.

ويسلط الخليج 365 الضوء على حياة حارس العرين الأحمر في الصور التالية:



الشناوي في الجيم



الشناوي مع أسرته



الشناوي مع المنتخب

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الشناوي مع النصف الحلو



الشناوي وحسام غالي



الشناوي وزوجته



حارس العرين الأحمر



حارس مرمى الاهلي



محمد الشناوي في حفل زفافه