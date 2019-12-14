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موقعة الزمالك وبيراميدز على مائدة طارق يحيى فى الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على دراسة مباراة الزمالك وبيراميدز، التى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد فى الجولة السابعة للدورى تمهيداً لدراسة نقاط القوة والضعف فى الزمالك قبل مباراة الفريقين، لاسيما بعد تولى الفرنسى كارتيرون مهمة تدريب الفارس الأبيض.

وكان طلائع الجيش قد فاز على دكرنس بهدف دون رد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر سجله حسام باولو، ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل بالجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام على استاد الجيش بالسويس.

 

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وخسر الطلائع مباراته الأخيرة بالدورى أمام سموحة بهدفين مقابل هدف بينما تأجلت مباراته مع أسوان فى الجولة السابعة للمسابقة.

 

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

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