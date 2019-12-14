شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض طلبات الإسماعيلي للاستغناء عن باهر المحمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو النادي الأهلي من جديد ملف التعاقد مع باهر المحمدي نجم دفاع الإسماعيلي لتدعيم دفاع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، في ظل تعذر اتمام الصفقة خلال الميركاتو الشتوى القادم، خاصة وأن الأهلي لا يحق له سوى استبدال 2 لاعبين فقط وفقاً لقواعد لجنة المسابقات هذا الموسم، وبالفعل تعاقد الفريق مع محمود عبد المنعم كهربا كما أن النادي بصدد التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي أن باهر المحمدي يعد واحد من أهم اللاعبين المطلوبين داخل القلعة الحمراء ليس من الأن فقط ولكن منذ الموسم الماضي، حيث كان اللاعب مرشحا بقوة للانتقال للأهلي إلا أن اللاعب قام بتجديد عقده مع الإسماعيلي ليتم ارجاء صفقة المحمدي، في الوقت الذي وافقت إدارة الإسماعيلي في وقتها على بيع محمود متولى للأهلي مع بداية الموسم الجاري، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون كبيرة بين الناديين على كافة المستويات، تشهد تبادل لاعبين وخبرات ومعسكرات، في محاولة من جانب إدارة الناديين لإعادة العلاقات المميزة بينهما، وانهاء الأزمات التاريخية بين جماهير الأهلي والإسماعيلي.

وأضاف المصدر أن طلبات الإسماعيلي حتى الأن مبالغ فيها، حيث تطلب إدارة الدراويش الحصول على 30 مليون جنيه بخلاف الرغبة في استعارة 2 لاعبين أو ضم لاعب بشكل نهائي، وهي الطلبات التي تراها إدارة الاهلي مبالغ فيها بشكل كبير.