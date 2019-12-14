تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت الأوروبي المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في أوروبا. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري الإنجليزي 02:30 ـ ليفربول VS واتفورد ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD 05:00 ـ شيفيلد يونايتد VS أستون فيلا ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 8 HD Advertisements 05:00 ـ تشيلسي VS بورنموث ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD 05:00 ـ ليستر سيتي VS نوريتش سيتي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 7 HD الدوري الإسباني 05:00 ـ ريال سوسيداد VS برشلونة ـ القناة الناقلة: beIN Sports HD3 10:00 ـ أتليتكو مدريد VS اوساسونا ـ القناة الناقل: beIN Sports HD3

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