[ الهلال السعودي والترجي التونسي.. قمة عربية بنكهة عالمية ]

تتجه أنظار متابعي كرة القدم العربية، السبت، صوب ملعب "جاسم بن حمد" بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة مباراة الترجي الرياضي التونسي والهلال السعودي، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.



ويسعى لاعبو الفريقين لانتزاع بطاقة العبور والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة العالمية، حيث سيتأهل الفائز من اللقاء لمواجهة فلامينغو البرازيلي.



وستكون تلك البطولة هي الأولى للهلال في كأس العالم للأندية على مدار تاريخه، حيث إنه لم يحقق الفوز باللقب الآسيوي منذ 19 عاما.



ويعاني الهلال من غياب نجمه سلمان الفرج، مع احتمالية عدم مشاركة هدافه الفرنسي بافتيمبي غوميز، وصانع ألعابه الإيطالي سبستيان جيوفينكو بسبب الإصابة.



ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني للهلال بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى وأمامه الرباعي علي البليهي والكوري الجنوبي جانج هيون سو، والظهيران محمد البريك وياسر الشهراني، وسيتكون وسط الميدان من الرباعي البيروفي أندرييه كارييو ومحمد كنو وعبد الله عطيف وسالم الدوسري، فيما يلعب بالمقدمة البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين.



على الجانب الآخر، يخوض الترجي المشاركة الثالثة له في تاريخه، وفي المناسبتين السابقتين خسر من فريقين عربيين في مباراته الأولى.



ويسعى معين الشعباني المدير الفني للترجي لعبور عقبة المباراة الأولى له، وسيدفع بمعز بن شريفية في حراسة المرمى، وأمامه سيوجد الرباعي سامح الدربالي ومحمد علي اليعقوبي وعبد القادر بدران وإلياس شيتي، وسيدفع في الوسط بالثنائي كوليبالي وبونسو، وأمامهم سيلعب الثلاثي أنيس البدري وابن غيت والهوني، وسيقود الهجوم إبراهيم واتارا.



وستكون مواجهة السبت هي السادسة بين الفريقين، حيث سبق أن حقق الترجي الفوز في مباراتين، وانتصار وحيد للهلال، وخيم التعادل بينهما في مواجهتين.



وقال مجدي تراوري المدرب المساعد لنادي الترجي، إن خبرة لاعبيه ستحسم مواجهة الهلال.



وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، أكد تراوري أن "هذه المشاركة الثانية على التوالي لنا، ولم نحقق الفوز من قبل في المباراة الأولى، لذلك هدفنا هو تحقيق الفوز وتقديم نتيجة إيجابية ومباراة قوية أمام بطل آسيا".



وأضاف: "الهلال فريق قوي وصاحب إمكانيات مميزة، ولديه دكة بدلاء بارزة، فهو مكتظ بالنجوم على الخطوط كافة، ليس لدينا ترف، سنواجه الهلال بخبراتنا والتجانس سلاحنا، وسنسيطر على هدوئنا داخل الملعب، حتى نصل إلى الهدف المرجو واحدة واحدة".



واختتم تراوري تصريحاته بالقول: "المباريات الكبيرة تفصلها تفاصيل دقيقة، قد تنهيها كرة ثابتة أو ركلة ركنية، وكرة شمال أفريقيا مميزة في تلك النقاط".



فيما رأى الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال أن مباراة الترجي تعد بمنزلة نهائي.



وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، قال لوشيسكو: "مباراتنا غدا مع الترجي نهائية لخروج المغلوب من المنافسة".



وأضاف: "الترجي فريق بدني أكثر، نحن فريق يضم نوعيات فنية في جوانب أخرى من اللعبة، لكن هذا لا يعني أننا نعرف نتيجة مباراة الغد".



وأوضح المدرب الروماني: "سنخوض منافسات البطولة بنفس الروح التي خضنا بها مباريات دوري أبطال آسيا، الجميع لديه حماس ورغبة وإصرار في التأهل للمربع الذهبي للبطولة".



وتابع تصريحاته بالقول: "الخبرة مهمة جدا على هذا المستوى وفي هذا النوع من البطولات، لكن من المهم أيضا الحماس والتنظيم ".



واختتم المدرب الروماني تصريحاته بالقول: "أتوقع مباراة صعبة، الترجي فريق بدني أكثر، نحن فريق نحب السيطرة على المباريات، والنتيجة ستحسمها التفاصيل".

