رياضة | أرقام لا تفوتك قبل بداية الجولة 17 من الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام لا تفوتك قبل بداية الجولة 17 من الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2019، بمباريات قوية، أبرزها مباراة ليفربول وواتفورد، ومباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال.

ويتصدر ليفربول حتى الآن جدول الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، أبرز إحصائيات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ بداية الجولة الأولى وحتى الآن.

حصاد الأندية

يعد نادي ليفربول أكثر الفرق تحقيقاً للإنتصار بواقع 15 فوز.

مانشستر سيتي صاحب أكبر عدد من تسجيل الأهداف برصيد 44 هدف.

ليستر سيتي أكثر الفرق حفاظاً على نظافة الشباك بواقع 7 كلين شيت.

ساوثهامبتون أكثر الفرق إستقبالاً للأهداف برصيد 35 هدف.

نوريتش سيتي أكثر الفرق تحقيقاً للهزيمة بواقع 11 خسارة حتى الآن.

مانشستر سيتي أكثر الفرق تمريراً للكرة بواقع 9186 تمريرة.

ليستر سيتي أكثر الفرق إفتكاكاً للكرة، برصيد 330 افتكاك.

حصاد اللاعبين

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جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، أكثر اللاعبين مساهمة للأهداف بواقع 19 هدف.

جيمي فاردي، أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف برصيد 16 هدف.

كيفين دي بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي، الأكثر صناعة للأهداف، بواقع 9 أسيست.

ماركوس راشفورد، لاعب فريق مانشستر يونايتد، أكثر اللاعبين تسديدا على المرمى، برصيد 51 تسديدة.

ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، أكثر اللاعبين يقوم بعمل عرضيات، برصيد 172 عرضية.

ريكاردو بيريرا، لاعب ليستر سيتي، أكثر اللاعبين إفتكاكاً للكرة، بواقع 70 افتكاك.

ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس، أكثر اللاعبين مراوغة، بواقع 74 مراوغة.

ويلفريد نديدي، لاعب خط وسط ليستر سيتي، أكثر اللاعبين إعتراض للكرة، برصيد 43 إعتراض.

فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أكثر اللاعبين تمريراً للكرة، برصيد 1038 تمريرة.

كاسبر شمايكل، حارس مرمى فريق ليستر سيتي، الأكثر حفاظاً على نظافة الشباك، بواقع 7 كلين شيت.

بيرنارد لينو، حارس مرمى نادي آرسنال، الأكثر تصدي للكرة، برصيد 69 تصدي.

تيم كرول، حارس مرمى فريق نوريتش سيتي، الأكثر تصدي لركلات الج