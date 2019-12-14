رياضة | التشكيل المتوقع لبرشلونة في موقعة ريال سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لبرشلونة في موقعة ريال سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض برشلونة اختبارًا صعبًا مساء اليوم السبت، وذلك عندما يحل ضيفًا على ريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة برشلونة مفاجآت سارة، حيث عاد الثنائي جوردي ألبا وسيميدو للتواجد فيها بعد تعافيهما من الإصابة التي حرمتهما من المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

واستقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ريال سوسيداد والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجين

Advertisements

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - فرانكي دي يونج

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - لويس سواريز.