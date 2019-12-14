رياضة | محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الألماني يورجن كلوب المدير للفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام واتفورد في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الانفراد في صدارة الدوري، والاستمرار في سلسلة النتائج المميزة هذا الموسم والاقتراب خطوة أخرى من التتويج باللقب.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون

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خط الدفاع : أليكسندر أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط : هيندرسون - فاليندوم - نابي كيتا

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.