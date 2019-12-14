رياضة | حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، رسالة لمحمود عبد المنعم كهربا وذلك بعد انتقاله رسميًا للقلعة الحمراء، خال الفترة الحالية، قادمًا من نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ليدعم صفوف المارد الأحمر بداية من شهر يناير المقبل.

ونشر "الشحات" صورة برفقة محمود كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "ألف مبروك يا حبيبي نورت بيتك يا أخويا".



تفاصيل تعاقد الأهلي مع "كهربا":



حصل الأهلي على خدمات محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف وذلك بعد سداد النادي 400ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أفيس البرتغالي، علي أن يحصل اللاعب على 9 مليون جنيه سنويًا مع الفريق الأحمر.

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وقرر النادي الأهلي قيد "كهربا" في قائمة الفريق المحلية، وكذلك القائمة الإفريقية خاصة وأن اللاعب لم يشارك في البطولة الإفريقية مع الزمالك قبل رحيله، ويحق له المشاركة مع الأهلي في المباريات القادمة بالنسخة الحالية للبطولة.



الزمالك يطلب تعويض ضخم عن كهربا:

أعلن نادي الزمالك تقديم شكوي رسمية ضد محمود كهربا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد انتقال اللاعب للنادي الأهلي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الحالية.



وطلب الزمالك في شكواه للفيفا الحصول على تعويض مالي بقيمة 5 مليون يورو، بسبب فسخ اللاعب تعاقده بشكل غير قانوني، ورحيله عن النادي رغم استمرار عقده وحصوله على مستحقاته المالية كاملة.



ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الدولي قراره بخصوص شكوي الزمالك ضد كهربا خلال الأيام المقبلة.