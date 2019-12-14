اونلاين | «شووت NOW» مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر رابط ماتش الهلال والترجي يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال YOUTUBE

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يستعد بطل دوري أبطال أفريقيا لخوض أولى مبارياته في البطولة ضد الزعيم بطل دوري أبطال آسي، مباراة الهلال ضد الترجي التونسي اليوم بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء والجدير بالذكر أن الفائز إلي الدور قبل النهائي من البطولة التي تستضيفها قطر على أرضها لمواجهة فلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، بينما يتنافس الخاسر على المركز الخامس أو السادس مع الخاسر من مباراة السد ومونتيري المكسيكي.

كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال والترجي يوتيوب حيث تعتبر مباراة اليوم ضد الترجي التونسي هي المشاركة الأولى للهلال في كأس العالم للأندية في تاريخه، حيث أنه لم يفز باللقب الآسيوي منذ 19 عامًا في نسخته الجديدة ، أي في نفس السنة التي خرج فيها مونديال الأندية العالمي للنور.

أما الترجي التونسي فهذه المشاركة الثالثة له في تاريخه، وفي المناسبتين السابقتين خسر من فريقين عربيين في مباراته الأولى وتعتبر مشاركته هذه المرة هي المشاركة الثانية على التوالي. وكانت مشاركة نادي الترجي التونسي الأولى في كأس العالم للأندية عام 2011 بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا، وخسر في مباراته الأولى من السد بهدفين لهدف، فخاض مباراة المركز الخامس والسادس وخسرها من مونتيري.

أما المناسبة الثانية فكانت العام الماضي في الإمارات، وفيها واجه المكشخة العين صاحب الأرض وخسر بالثلاثة، لكنه هذه المرة فاز في مباراة تحديد المركز الخامس على جوادالاخارا بركلات الترجيح ويعتبر المركز الخامس هو افضل انجازات الفريق التونسي في مونديال الأندية.