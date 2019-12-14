اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والترجي السبت 14/12/2019 في كأس العالم للأندية

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مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والترجي السبت 14/12/2019 في كأس العالم للأندية، حيث يستقطب ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة أنظار العالم العربي بأكمله، وذلك حينما يلتقي فريق الهلال السعودي مع شقيقه فريق الترجي الرياضي التونسي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال والترجي السبت في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

رابط مشاهدة مباراة الهلال والترجي الرياضي في كأس العالم للأندية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الترجي الرياضي في كأس العالم للأندية في يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 على الأراضي القطرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية، السادسة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، الرابعة عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والترجي الرياضي في كأس العالم للأندية السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال

بث مباشر مباراة الهلال ضد الترجي الرياضي في كأس العالم للأندية، تذاع المباراة في كأس العالم للأندية في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

حيث تُذاع مباراة الهلال ضد الترجي الرياضي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.