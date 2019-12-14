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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة أمام سوسيداد في الليجا 

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محمد حسين 0 تبليغ

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السبت 14 ديسمبر 2019

يحل العملاق الكتالوني برشلونة ضيفا ثقيلا علي ريال سوسيداد علي ملعب الأخير "الأنويتا" في الجولة السابعة عشر في إطار منافسات بطولة الدوري الأسباني "لاليجا" في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة .

وكشفت بعض وسائل الإعلام الأسبانية ، أن مدرب الفريق أرنستو فالفيفردي سوف يخوض معركة الدفاع عن اللقب بالتشكيل التالي :

حراسة المرمي : تير شتيجن

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خط الدفاع : بيكيه - لينجليت-روبيرتو-جونيور

خط الوسط : بوسكيتس-راكيتيتش-دي يونج

خط الهجوم : -سواريز-جريزمان

ويحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد ٣٤ نقطة ، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الرابع برصيد ٢٧ نقطة .

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