شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يسافر إلي النمسا من أجل التعاقد مع الهداف الجديد والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019 يعاني فريق مانشستر يونايتد هذا العام من جفاف في الخط الهجومي للفريق إذا غاب الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد ، وهو ما جعل النادي يبحث عن بديل لتعزيز الخط الهجومي للفريق .

ويسافر المدرب الشاب "سولشاير" إلي النمسا بنفسه من أجل التعاقد مع المهاجم الشاب ايرلينج هالاند، لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي حسب تقارير نقلتها صحيفة "ديل ميل البريطانية" . ويدخل الفريق سوق الإنتقالات بقوة في الميركاتو الشتوي القادم من أجل تعزيز صفوف الفريق خاصة بعد ما تأكد تمرد نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا والذي يريد الرحيل والإنضام إلي صفوف ريال مدريد .

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