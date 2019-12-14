شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس اقامة جمعية عمومية طارئة لتعديل لائحة النظام الأساسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الدعوة لجمعية عمومية طارئة خلال الفترة المقبلة من اجل تعديل لائحة النظام الأساسي وعلي راسها تعديل البنود الخاصة بالترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة والمرجح اقامتها في شهر اغسطس أو سبتمبر من العام المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة.

جاء سبب تفكير اللجنة الخماسية في الدعوة لجمعية عمومية طارئة لان اقرب عمومية عادية ستكون نهاية العام المقبل في اغسطس او سبتمبر او اكتوبر المقبل لان مدة اللجنة الخماسية ستنتهي نهاية يوليو المقبل بناء علي قرار الإتحاد الدولي فيفا الذي قام باختيار اعضاء اللجنة الخماسية التي تضم كلا من عمرو الجنايني رئيس ومعه جمال محمد علي نائب وعضوية كلا من احمد عبدالله و محمد فضل و سحر عبد الحق ووضع الفيفا بند بمنع ترشح الخناسي في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.