شكرا لقرائتكم الأهلى يفتح ملف التعاقد مع باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي أن باهر المحمدي يعد واحد من أهم اللاعبين المطلوبين داخل القلعة الحمراء ليس من الأن فقط ولكن منذ الموسم الماضي، حيث كان اللاعب مرشحا بقوة للانتقال للأهلي إلا أن اللاعب قام بتجديد عقده مع الإسماعيلي ليتم ارجاء صفقة المحمدي، في الوقت الذي وافقت إدارة الإسماعيلي في وقتها على بيع محمود متولى للأهلي مع بداية الموسم الجاري، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون كبيرة بين الناديين على كافة المستويات، تشهد تبادل لاعبين وخبرات ومعسكرات، في محاولة من جانب إدارة الناديين لإعادة العلاقات المميزة بينهما، وانهاء الأزمات التاريخية بين جماهير الأهلي والإسماعيلي.
وأضاف المصدر أن طلبات الإسماعيلي حتى الأن مبالغ فيها، حيث تطلب إدارة الدراويش الحصول على 30 مليون جنيه بخلاف الرغبة في استعارة 2 لاعبين أو ضم لاعب بشكل نهائي، وهي الطلبات التي تراها إدارة الاهلي مبالغ فيها بشكل كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يفتح ملف التعاقد مع باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.