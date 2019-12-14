شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس الدعوة لعمومية طارئة لتعديل اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الدعوة لجمعية عمومية طارئة خلال الفترة المقبلة من أجل تعديل لائحة النظام الأساسي وعلي رأسها تعديل البنود الخاصة بالترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة والمرجح اقامتها في شهر اغسطس أوسبتمبر من العام المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة.

جاء سبب تفكير اللجنة الخماسية في الدعوة لجمعية عمومية طارئة لان اقرب عمومية عادية ستكون نهاية العام المقبل في أغسطس أو سبتمبر أو اكتوبر المقبل لان مدة اللجنة الخماسية ستنتهي نهاية يوليو المقبل بناء علي قرار الإتحاد الدولي فيفا الذي قام باختيار اعضاء اللجنة الخماسية التي تضم كلا من عمرو الجنايني رئيس ومعه جمال محمد علي نائب وعضوية كلا من احمد عبدالله و محمد فضل و سحر عبد الحق ووضع الفيفا بند بمنع ترشح الخناسي في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.